Порошенко оголосив патріотичний флешмоб у соцмережах

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав українців приєднатись до патріотичного флешмобу з нагоди 30-ліття Незалежності – #здатніперемагати

«30 років Незалежності — це насамперед історія наших українських перемог. Тих подій, завдяки яким ми стверджувалися як суверенна держава. За цей час ми не просто створили свою державність та її інститути. Ми показали собі та світові ту унікальну роль, яку українці відіграють у світі», – пише Петро Порошенко у фейсбуці.

«Ми здивували увесь світ своїм українським духом, коли виходили на Майдан у 2004 та у 2014 році, спільно борячись за цінності та цивілізаційний європейський вибір. Ми, Українці — великий народ справжніх переможців, які вміють відстоювати свої цінності та боронити свою землю. Лише з 2014 по 2019 роки ми змогли гідно протистояти окупантам, які прийшли на нашу землю, і відвоювали дві третини окупованого Донбасу», – нагадав п’ятий президент.

Він заначив, що ми з нуля створили армію, флот, авіацію та запустили виробництво найновіших видів зброї, у тому числі й унікальних розробок ракетних комплексів, визначилися з остаточним геополітичним вибором — бути членами ЄС і НАТО — і закріпили його у Конституції. Ми стали асоційованим членом ЄС і отримали безвізовий режим.

Український паспорт, за словами політика, став 37-м у світі.

«Ми відновили історичну справедливість і отримали незалежність української церкви від Росії. Ми вперше віддали повноваження і гроші у регіони, розпочавши децентралізацію — творення України як держави громад за європейським зразком», – написав Петро Порошенко.

«Ми дали поштовх українському книгодрукуванню, кіно та музичній індустрії. Ми позбулися комуністичних ідолів та започаткували нову політику національної історичної пам’яті. Це все — наші великі українські перемоги, які ми зробили разом. Але я певен, наші головні перемоги попереду», – переконаний Петро Порошенко.

«Пропоную згадати зараз ті події, які сповнювали нас гордістю за Україну, і нагадати всім, що Ми здатні перемагати!», – закликав експрезидент і запропонував користувачам соцмереж ставити хештеги #30роківперемог #здатніперемагати .