ДБР відмовилося долучити до "справи моряків" рішення Міжнародного морського трибуналу в Гамбурзі, - адвокат

У Державному бюро розслідувань відмовилися залучити до так званої «справи моряків», порушеної проти Петра Порошенка, рішення Міжнародного морського трибуналу в Гамбурзі. Про це повідомив адвокат експрезидента Ігор Головань.

«А тим часом «старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Сергєєва прямо 10 липня 2021р. винесла постанову, якою відмовилася витребувати і долучити до матеріалів провадження копію офіційного тексту Рішення міжнародного трибуналу з морського права від 25.05.2019», – повідомив адвокат у Facebook.

Гоовань нагадав, що трибунал тоді зобов’язав РФ негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків і кораблі та повернути їх в Україну. За два роки «розслідування» Рішення міжнародного трибуналу з морського права від 25.05.2019 навіть не було приєднано до матеріалів провадження, - констатував авокат.

Він оприлюднив відповідь ДБР, в якій зазначено: «Спір між Україною та РФ ще розглядається, остаточного рішення не винесено». «Слідчі ДБР і їх замовники дуже сподіваються, що Україна програє», – резюмує Ігор Головань.

Як відомо, 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права у Гамбурзі оголосив про застосування тимчасових заходів до Російської Федерації стосовно порушення нею імунітетів трьох українських військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів. Засідання морського трибуналу в Гамбурзі відбулося рівно через шість місяців після захоплення Росією у Керченській протоці екіпажів двох малих броньованих артилерійських катерів і буксиру ВМС України.

Справу по суті розглядає Арбітражний трибунал у Гаазі, який має юрисдикцію щодо всіх спорів між Україною і Росією за Конвенцією ООН з морського права.

21 травня 2019 року Державне бюро розслідувань за заявою екс-заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова порушило справу проти Петра Порошенка через здійснення у листопаді 2019 року переходу корабельною групою ВМС Збройних сил України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.