Зеленський призначив послів в Ліхтенштейні, Сан-Марино та Андоррі за сумісництвом

Відповідні укази від 11 серпня опубліковані на сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський призначив посла України в Швейцарії Артема Рибченко послом в Ліхтенштейні за сумісництвом.

Посол України в Італії Ярослав Мельник призначений послом в Сан-Марино за сумісництвом.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев призначений послом в Андоррі за сумісництвом.

Відповідні укази №№ 352/2021, 353/2021, 354/2021 від 11 серпня опубліковані на сайті глави держави.

Нагадаємо, 30 липня президент Володимир Зеленський призначив послів України в чотирьох країнах: Туреччині, Австрії, Індонезії та Танзанії.