​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
Українську школярку офіційно визнали генієм у США
Українську школярку офіційно визнали генієм у США
Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні
Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні
На Софійській площі у Києві влаштували дрифт, мерія поскаржилась в поліцію (оновлено)
На Софійській площі у Києві влаштували дрифт, мерія поскаржилась в поліцію (оновлено)
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Білоруський протест і крах ілюзій
Білоруський протест і крах ілюзій
Євген Глібовицький: «Втрата Радянського Союзу – це найкраще, що з нами сталося». Серія «Transition Dialogue»
Євген Глібовицький: «Втрата Радянського Союзу – це найкраще, що з нами сталося». Серія «Transition Dialogue»
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
ГоловнаПолітика

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію економічної безпеки

Контроль за виконанням рішення покладено на Олексія Данілова.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію економічної безпеки
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про стратегію економічної безпеки України до 2025 року.

Про це йдеться в указі №347/2021.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова. Указ набирає сили з дня його опублікування.

У стратегії наголошується, що національні інтереси України – це сталий розвиток вітчизняної економіки, інтеграція країни в європейський економічний простір і розвиток рівноправного взаємовигідного економічного співробітництва з іншими державами.

Стратегічний курс у забезпеченні економічної безпеки України має два взаємопов'язаних напрямки: розвиток і безпека.

У сфері безпеки важливе місце займають виклики, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією частини українських територій. У документі наголошується, що руйнування економіки України - свідома і цілеспрямована дія Росії, яка є одним з методів гібридної війни.

Стратегія також враховує основні виклики та загрози у сфері економічної, фінансової, виробничої, зовнішньоекономічної, інвестиційно-інноваційної та макроекономічної безпеки країни.

Зазначається, що результатом реалізації стратегії має стати, зокрема, створення стійкої, конкурентоспроможної, соціально відповідальної ринкової економіки та умов для випереджального розвитку науково-технічного потенціалу країни, стійкого нарощування національного багатства та факторів виробництва.

"Україна повинна зайняти у світовому поділі праці місце, яке відповідає її природним, трудовим та інтелектуальним ресурсам, економічному і геополітичному потенціалу", - резюмували в ОП.

Нагадаємо, 10 березня Кабмін схвалив проєкт Стратегії економічної безпеки до 2025 року. Його розроблено на вимогу Ради нацбезпеки і оборони.

На початку січня проєкт оприлюднили на сайті Мінекономіки для публічного обговорення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також