Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію економічної безпеки

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про стратегію економічної безпеки України до 2025 року.
Про це йдеться в указі №347/2021.
Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова. Указ набирає сили з дня його опублікування.
У стратегії наголошується, що національні інтереси України – це сталий розвиток вітчизняної економіки, інтеграція країни в європейський економічний простір і розвиток рівноправного взаємовигідного економічного співробітництва з іншими державами.
Стратегічний курс у забезпеченні економічної безпеки України має два взаємопов'язаних напрямки: розвиток і безпека.
У сфері безпеки важливе місце займають виклики, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією частини українських територій. У документі наголошується, що руйнування економіки України - свідома і цілеспрямована дія Росії, яка є одним з методів гібридної війни.
Стратегія також враховує основні виклики та загрози у сфері економічної, фінансової, виробничої, зовнішньоекономічної, інвестиційно-інноваційної та макроекономічної безпеки країни.
Зазначається, що результатом реалізації стратегії має стати, зокрема, створення стійкої, конкурентоспроможної, соціально відповідальної ринкової економіки та умов для випереджального розвитку науково-технічного потенціалу країни, стійкого нарощування національного багатства та факторів виробництва.
"Україна повинна зайняти у світовому поділі праці місце, яке відповідає її природним, трудовим та інтелектуальним ресурсам, економічному і геополітичному потенціалу", - резюмували в ОП.
Нагадаємо, 10 березня Кабмін схвалив проєкт Стратегії економічної безпеки до 2025 року. Його розроблено на вимогу Ради нацбезпеки і оборони.
На початку січня проєкт оприлюднили на сайті Мінекономіки для публічного обговорення.