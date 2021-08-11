Національна поліція затримала двох киян, які обіцяли мешканцю Миколаєва влаштувати його на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації за 600 тисяч доларів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Підозрювані - 64-річна колишня працівниця управління справами апарату Верховної Ради України та 36-річний голова правління благодійної організації, якого правоохоронці також називають журналістом, колишнім помічником-консультантом одного з народних депутатів та колишнім кандидатом у депутати Верховної Ради.

Вони пів року проводили "співбесіди" з жертвою та готували його для зустрічі з посадовцями Офісу президента та Кабінету міністрів України.

Затримання підозрюваних відбулося 10 серпня під час частини обумовленої суми – 200 тис. доларів.

Їм інкримінують ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство. Санкція статті передбачає покарання до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Миколаївську ОДА з листопада 2020 року очолює Віталій Кім.