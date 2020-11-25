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Зеленський призначив нового очільника Миколаївської ОДА

11 листопада Кабінет міністрів України звільнив з цієї посади Олександра Стадніка.

Зеленський призначив нового очільника Миколаївської ОДА
Віталій Кім
Фото: trkmart.tv

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Миколаївської обласної державної адміністрації  очільника миколаївського осередку "Слуги народу" Віталія Кіма.

Відповідний указ № 517/2020 Глава держави підписав 25 листопада 2020 року.

Президент зустрівся з Віталієм Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді очільника Миколаївської облдержадміністрації”, - повідомляє пресслужба президента.

Віталій Кім народився 1981 року у Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, спеціаліст з економіки. Багато років працював у бізнесі. Очолював низку приватних підприємств.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет Міністрів України погодив звільнення Олександра Стадніка з посади голови Миколаївської ОДА. На його місце рекомендовано призначити очільника миколаївського осередку "Слуги народу" Віталія Кіма.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що звільнення очільників обласних державних адміністрацій триватиме за результатами місцевих виборів.

5 листопада Зеленський підписав укази про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської обласних державних адміністрацій.

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