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Україна та Сент-Вінсент і Гренадини підписали "безвіз"

Дипломатичні відносини з острівною державою встановили лише у вересні 2019 року.

Україна та Сент-Вінсент і Гренадини підписали "безвіз"
Фото: https://twitter.com/VPrystaiko

Україна та Сент-Вінсент і Гренадини підписали угоду про безвізовий режим.

Про це написав у Twitter посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"Сьогодні разом із Його Екселенцією, верховним комісаром Сент-Вінсенту і Гренадин у Великій Британії ми запустили безвізовий режим. Крок за кроком і всі країни Співдружності стануть безвізовими для українців", - заявив Пристайко.

Посол зазначив, що дипломатичні відносини між Україною та Сент-Вінсентом і Гренадинами було встановлено лише у вересні 2019 року.

Сент-Вінсент і Гренадіни складається з острова Сент-Вінсент і 32 островів групи Гренадини в архіпелазі Малих Антильських островів. Населення держави - 118 тисяч осіб.

Найближчими країнами є Сент-Люсія на півночі, Барбадос на сході і Гренада на півдні.

Нагадаємо, з 1 серпня Україна відкрила безвіз для арабських країн, Австралії, Нової Зеландії, та країн Аравійського півострова.Зеленський прагне привабити туристів скасуванням віз.

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