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В ОАСК оскаржили карантин вихідного дня

Позивач хоче стягнути з уряду пів мільйона гривень.

В ОАСК оскаржили карантин вихідного дня
ОАСК
Фото: unn.com.ua

В Окружний адміністративний суд Києва подали позов до Кабінету міністрів з вимогою скасувати карантин вихідного дня.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на пресслужбу суду.

Крім скасування карантину, позивач просить суд стягнути з Кабміну на його користь компенсацію за моральну шкоду розміром 500 000 грн.

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі. Раніше до ОАСК вже були подані три позови про скасування карантину вихідного дня, за двома з них відкриті виробництва.

Нагадаємо, у липні Конституційний суд почав розгляд подання Верховного суду щодо відповідності Конституції встановлених Кабміном і Верховною Радою карантинних обмежень

4 червня до Конституційного Суду надійшло подання Верховного Суду щодо конституційності встановлення обмежень на час карантину, передбачених положеннями окремих нормативно-правових актів, прийнятих Кабінетом Міністрів України і Верховною Радою.

Про те, що Верховний Суд планує звернутися з цього питання в КС, стало відомо в травні. У тексті проєкту йшлося про законність обмеження права на підприємницьку діяльність, роботи закладів громадського харчування, спортивних клубів, розважальних закладів, перевезення пасажирів, вільного виїзду за кордон, обмеження права на мирні зібрання, права на доступ до медичної допомоги та інші.

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