Мінгромад підписало меморандум з міськрадою Славутича з побудови публічного простору без бар’єрів

Міністерство розвитку громад та територій підписало з Київською обласною державною адміністрацією та Славутицькою міською радою в рамках ініціативи Олени Зеленської «Без бар’єрів» меморандум щодо усунення архітектурних бар'єрів, що заважають людям з обмеженою мобільністю та сім'ям з дітьми вільно пересуватися містом. Про це повідомив міністр Олексій Чернишов.

«Славутич вже має багато напрацювань та результатів у створенні універсального міського середовища. Це місто стає своєрідною лабораторією по розробці та впровадженню на практиці безбар’єрних архітектурних рішень. Міська адміністрація ставить перед собою амбітну мету – за чотири роки зробити Славутич першим в Україні повністю безбар’єрним містом та практичним доказом впровадження реальних безбар’єрних рішень в архітектурі. Мінрегіон допоможе місту реалізовувати безбар’єрні ініціативи у будівництві, в тому числі в якості пілотних проєктів. Плануємо використовувати напрацювання та реалізовані у Славутичі успішні кейси для популяризації ідеї розвитку безбар’єрної архітектури на території всієї України», - відзначив Чернишов у фейсбуці.