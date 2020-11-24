Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета.

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента.

"Звільнити ГАБІНЕТА Дмитра Анатолійовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у ньому.

Тимчасове виконання обов'язків глави Хмельницької ОДА поклали на Романа Примуша - першого заступника глави облдержадміністрації.

Минулого тижня Кабінет міністрів України провів співбесіду з кандидатом на посаду очільника Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієм Гамалією. Уряд погодив його призначення.

Нагадаємо, що Дмитро Габінет був призначений Володимиром Зеленським у листопаді 2019 року. Під час свого першого на посаді виступу він заявив, "не хоче воювати, бо мирна людина".

5 листопада Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської обласних державних адміністрацій.

Рішення про кадрові зміни на своїй сторінці у Facebook прокоментував міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Він пояснив, що звільнення цих трьох голів ОДА пов'язано з моніторингом стану справ у регіонах. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що звільнення очільників ОДА триватиме за результатами місцевих виборів.