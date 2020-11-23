Зеленський підписав закон про вихід України з договору між країнами СНД

В ОПУ заявили, що вихід із Договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи механізм, який зумовлює міждержавний обмін інформацією з економічних питань.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про вихід із Договору про проведення узгодженої монопольної політики" № 995-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 5 листопада 2020 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Згідно з документом, Україна виходить із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаного на засіданні Ради глав урядів держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у Москві 25 січня 2000 року та ратифікованого Верховною Радою України із застереженнями законом від 16 січня 2003 року № 449-ІV", - йдеться в повідомленні.

В ОП зазначили, що Договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання державами – членами СНД відомостей, які можуть бути використані для здійснення торговельно-економічного тиску на Україну. Вихід із Договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи механізм, який зумовлює міждержавний обмін інформацією з економічних питань.

Нагадаємо, у листопаді 2019 Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про заходи забезпечення покращення розрахунків між господарськими організаціями країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

У січні 2019 Україна припинила дію ще трьох договорів у рамках СНД. Угоди втратили практичне значення і не застосовуються.

У грудні 2018 п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про припинення дії договору про дружбу з Росією.