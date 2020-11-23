Нардепи звернулися в КСУ з проханням перевірити карантин вихідного дня на конституційність

В Конституційний суд надійшло конституційне подання 48 народних депутатів щодо відповідності Конституції України постанови про карантин вихідного дня.

Про це повідомила пресслужба КСУ.

"До Конституційного Суду України 23 листопада надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 17 пункту 10, пункту 15 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами", - йдеться в повідомленні.

В КС зазначили, що автори клопотання вважають, що окремі положення вказаної постанови не відповідають низці норм Основного Закону України, а також зазначають, що порушені у конституційному поданні питання мають особливе суспільне та економічне значення, оскільки стосуються, в тому числі й життя і здоров'я громадян.

У поданні стоять підписи народних депутатів "Слуги народу", зокрема, Олександра Дубінського, Ігоря Фріса, Андрія Бобляха, Вячеслава Рубльова та інших. Також подання підписала Лариса Білозір від "За майбутнє".

Нагадаємо, 12 листопада Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою скасовується адаптивний карантин та запроваджується “карантин вихідного дня” до 30 листопада.

Ці обмеження передбачають, що кіно і театри можуть працювати тільки з заповненістю до 50%, заборону відвідування музеїв більш ніж 1 особа на 20 метрів квадратних, заборону пасажирських перевезень у кількості більше, ніж місць для сидіння. Також це повна заборона дискотек, заборона організації дозвілля в закладах громадського харчування, заборона роботи після 22 години та до 7 години кафе, ресторанів, барів тощо (крім діяльності адресної доставки і замовлень на виніс).

Розміщення в кафе відвідувачів можливо тільки на відстані столів за 2 м, за столом не більш ніж 4 людей, відвідувачі заходять і пересуваються тільки в масках. У всіх закладах обов'язкове маркування місць у черзі з відстанню на 1,5 м. Заборона закладів з послугами розміщення (але не готелів і санаторно-курортних закладів, заборона відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб крім садків, шкіл, спецосвіти, заборона дільності спортзалів, якщо вони не забезпечують одного відвідувача на 20 кв. метрів.

Також впроваджується карантин вихідного дня з 00 годин суботи до 00 понеділка терміном на три тижні. Карантин вихідного дня передбачає додатково до заборон будніх днів: заборону роботи кафе, ресторанів, крім на виніс, роботу ТРЦ, роботу розважальних закладів. Магазинам можна працювати тільки тим, де 60% товару є продуктами або ліками, пальним. Не можна у вихідні працювати закладам культури, спортзалам, фітнес-центрам, басейнам.

Банки можуть продовжувати працювати і в суботу та неділю. Також для людей літнього віку впроваджують пріоритетні години для відвідування супермаркетів і аптек.