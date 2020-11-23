Використання електрошокерів співробітниками Національнї поліції є менш травматичним, ніж пристрої для відстрілу гумових куль, і набагато ефективнішим. Про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

"З приладу вилетять дві стрілки, які приєднуються до правопорушника. По них передається струм напругою 50 тисяч вольт. Цей струм впливає на правопорушника 5 секунд. Цього достатньо, щоб дати правопорушникові зрозуміти, що з ним щось відбувається не так, і в більшості випадків це призводить до того, що люди здаються", - йдеться упрограмі.

Електрошокер викликає у порушника різкий біль, м'язові спазми, судоми і повністю його паралізує. Дію приладу на собі випробував головний український патрульний, полковник поліції Євген Жуков під час стажування в США, запевняють журналісти.

Також відео випробувань пристрою Жуковим опублікувала і Національная поліція в тегерам-каналі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спрямував на розгляд Верховної Ради ініціативу щодо внесення змін до Закону "Про Національну поліцію", а саме - у ст.45 пропонується додати пункт, який дозволить розширити підстави для використання поліцейськими електрошокерів. Голова МВС Арсен Аваков наголосив, що застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії – це "гуманний поліцейський засіб примусу, який дозволяє припинити правопорушення і зупинити зловмисника, завдавши йому меншої шкоди в порівнянні з вогнепальною чи травматичною зброєю".