На виборах мера Бердянська переміг Баранов від "За майбутнє", - ЗМІ

Баранов переміг свого опонента з показником у 51.42% або близько 900 голосів.

Кандидат від партії "За майбутнє" Валерій Баранов перемагає на виборах міського голови Бердянська.

Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів, пише "Бердянськ 24". Сам Баранов також оголосив про свою перемогу в Facebook.

За даними журналістів, Баранов переміг свого опонента з показником у 51.42% або близько 900 голосів. Олександр Свідло від ОПЗЖ набрав 48,56%.

"За наявною інформацією Валерій Баранов з невеликим відривом переміг на абсолютній більшості виборчих дільниць. За попередніми даними, Олександр Свідло переміг у Військовому містечку, на виборчих дільницях в загальноосвітній школі 11 і в Бердянському професійному ліцеї", - пише місцеве видання.

Фото: Facebook Валерій Баранов

Баранов уже обирався мером Бердянська у 1998 році. У 2014 був главою Запорізької ОДА, був народним депутатом VI скликання від Блоку Литвина.

Його суперник, депутат міськради Бердянська Олександр Свідло, був заступником мера цього міста у 2012 році, також виконував обов'язки першого заступника міського голови.

Нагадаємо, що в Берядянську була найвища явка серед міст, які вчора голосували за мерів у другому турі – 39,23%. Найменше людей на вибори прийшли в Дніпрі.