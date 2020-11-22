Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)

Оновлено. За даними паралельного підрахунку 100% протоколів кандидат від партії «Європейська Солідарність» Олександр Третяк виграє вибори міського голови у Рівному. Він набирає 50,18% голосів – 27 412 голосів виборців. Його опонент, голова партії "Рівне разом" Віктор Шакирзян відстає майже на 3% із результатом 47,76%, він отримав 26 093 голоси.

За даними екзит-полу "Соцису", озвученого в ефірі каналу "Прямий", Віктор Шакирзян набирвє на виборах мера Рівного 50,94%, Олександр Третяк отримує 46,03%.

Оновлено. Народний депутат від партії "Євросолідарність" Володимир Ар'єв заявив, що згідно з паралельним підрахунком 42% голосів, Третяк має 53%, а Шакирзян - 47%. За словами Ар'єва, на більшості дільниць перемагає кандидат від "ЄС".

34-річний Третяк є депутатом місцевої міськради, відомий як засновник та координатор волонтерських ініціатив. Два роки був телеведучим на міському телеканалі.

Шакирзян керує ТОВ "Діон" - компанією, яка надає в оренду й експлуатацію нерухомість, пише ЧЕСНО. У 2015 році балотувався до Рівненської обласної ради по 9 виборчому округу від партії “Конкретних справ”, не був обраний. З 2014 до серпня 2020 року керував ТОВ "Захід-трансбуд". Компанія займається здачею в оренду будівельної техніки, будівництвом будинків та доріг. У 2005 році заснував ТОВ “Буд-сектор”, яке займається будівництвом житлових і нежитлових будівель.

У Рівному в день другого туру поліція заявила про запобігання підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду мера. Організатори схеми пропонувлаи гроші за голос за одного з кандидатів, натомість просили фото бюлетеня.

Нардеп від "ЄС" Володимир Ар'єв повідомляв у соцмережі, що виборці фотографувалися з бюлетенями з голосами за Шаркизяна.