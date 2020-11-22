У підсумку члени ДВК відмовили чоловіку у видачі бюлетеня.

У Полтаві виборець відмовився зняти медичну маску, щоб члени ДВК могли ідентифікувати його особу за документами.

Про це повідомила громадянська мережа “ОПОРА”.

Це сталося на виборчій дільниці № 531145. Чоловік мотивував це ризиком захворіти та дотриманням законодавства стосовно носіння засобів індивідуального захисту, зокрема Закону України № 1000-ІХ "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Для з’ясування подальших дій членкиня ДВК зателефонувала голові Київської районної у м. Полтава ТВК Олені Резвіній. Вона пояснила, що видача бюлетеня неідентифікованому виборцеві лежить у зоні персональної відповідальності членів ДВК. Виборець же погоджувався зняти лише окуляри.

У підсумку члени ДВК відмовили чоловіку у видачі бюлетеня. Той обіцяв поскаржитися на дії представників комісії.

Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, в 11 містах України проходить другий тур виборів міських очільників. За них сьогодні голосують Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Львів, Миколаїв, Нікополь, Полтава, Рівне, Слов'янськ, Ужгород і Черкаси.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку і працюватимуть до 20 години.