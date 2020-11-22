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Інтегрована явка на сьогоднішніх виборах становила 29,3%, – ОПОРА

Под час першого туру явка склала 36,88%. 

Інтегрована явка на сьогоднішніх виборах становила 29,3%, – ОПОРА
Фото: соцмережі

Інтегрована явка виборців під час другого туру голосування за мерів 11 міст становить 29,3% (похибка 1,4%). 

Такі дані громадянської мережі ОПОРА оприлюднила її глава Ольга Айвазовська.

Явка 25 жовтня, коли проводився перший тур, становила 36,88 за даними ЦВК та 35,9 % за даними Опори (похибка 1,14%).

Водночас минулої неділі, коли другий тур відбувався в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці, явка, за даними ОПОРИ, склала 23,9%. 

Нагадаємо, що сьогодні мерів обирали Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Львів, Миколаїв, Нікополь, Полтава, Рівне, Слов'янськ, Ужгород і Черкаси.

Уже відомі дані деяких екзит-полів. Згідно з ними, Вадим Лях від "Опозиційного блоку" переміг на виборах міського голови Слов'янська.

Глава партії "Рівне разом" Віктор Шакирзян здобуває перемогу на виборах мера Рівного з показником 50,94%.

Чинний мер Миколаєва Олександр Сенкевич ("Пропозиція") перемагає на виборах міського голови з показником 61,6%.

На виборах мера Дніпра перемагає чинний мер, кандидат від партії "Пропозиція" Борис Філатов. 

На виборах міського голови Львова перемагає чинний мер Андрій Садовий. 

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