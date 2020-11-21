Окупанти стріляли з гранатомета біля Водяного

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку доби російські окупаційні війська на Донбасі один раз порушили режим тиші.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Сьогодні, 21 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, неподалік населеного пункту Водяне, противник застосував автоматичний станковий гранатомет", - йдеться у вечірньому зведенні.

Неприцільний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Упродовж минулої доби, 20 листопада російсько-окупаційні війська сім разів порушили досягнуті мирні домовленості. У районі Шумів ворог застосував стрілецьку зброю, а неподалік Кам’янки, Водяного, Піщевика, Павлополя та Авдіївки – стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.