У Києві зачиняли станцію метро "Хрещатик" через дзвінок про мінування

Станцію метро "Хрещатик" у Києві 21 листопада двічі зачиняли на вхід та вихід через анонімні дзвінки про замінування.

О 16:36 у Київській міській державній адміністрації повідомили, що станцію метро "Хрещатик" зачинено на вхід та вихід. Також закрито пересадку на станцію "Майдан Незалежності".

О 17:16 з’явилося повідомлення, що станцію "Хрещатик" та пересадку перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

"Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

О 9:00 21 листопада також надходив дзвінок про замінування станції "Хрещатик" і метро зачиняли на перевірку.