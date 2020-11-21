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У Києві зачиняли станцію метро "Хрещатик" через дзвінок про мінування

Повідомлення виявилося неправдивим.

У Києві зачиняли станцію метро "Хрещатик" через дзвінок про мінування
Фото: tov-tob.livejournal.com

Станцію метро "Хрещатик" у Києві 21 листопада двічі зачиняли на вхід та вихід через анонімні дзвінки про замінування.

О 16:36 у Київській міській державній адміністрації повідомили, що станцію метро "Хрещатик" зачинено на вхід та вихід. Також закрито пересадку на станцію "Майдан Незалежності".

О 17:16 з’явилося повідомлення, що станцію "Хрещатик" та пересадку перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

"Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

О 9:00 21 листопада також надходив дзвінок про замінування станції "Хрещатик" і метро зачиняли на перевірку.

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