Вони вимагають від президента вирішення конституційної кризи.

У День Гідності активісти влаштували автопробіг до лікарні "Феофанія", де перебуває президент України Володимир Зеленський, який лікується від COVID-19.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Колона з понад півтори сотні автомобілів виїхала з вулиці Паркової. Деякі активісти привезли з собою шматки асфальту, які назвали "таблетками", повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Серед учасників автопробігу - "Рух опору капітуляції", представники "Демократичної сокири", "Свободи", "Національного корпусу", ветерани війни. Вони вимагають від президента вирішення конституційної кризи.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Вимоги активістів стосуються питань боротьби з корупцією, деяких законопроєктів, питання політичних репресій, роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) та епідемії COVID-19 в Україні.

Зокрема активісти вимагають від влади повернути повноваження Національному агентству з питань запобігання корупції та Національному антикорупційному бюро України, ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва, завершити судову реформу та реформувати Службу Безпеки України.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Однією з вимог є відкликання законопроєкту президента Володимира Зеленського про перезапуск Конституційного суду та законопроєкту про народовладдя шляхом референдуму. Також активісти вимагають покарати організаторів "всенародного опитування Зеленського", припинити кримінальні переслідування, звільнити з-під варти Андрія Антоненка та звільнити з посад винних у репресіях правоохоронців.

Вони вимагають також відкликати "План дій" української делегації в ТКГ щодо Донбасу та заборонити відведення українських військ вздовж лінії розмежування.

Окрім цього, активісти вимагають відставки Кабінету міністрів і розслідування розподілу коштів з COVID-фонду.

21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Пам’ятний день встановлений Указом Президента України у 2014 році на честь початку історичних подій - Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.