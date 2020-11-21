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Зеленський запропонував молоді розповісти про любов до України та ініціював флешмоб

Десятьом переможцям обіцяють зустріч з президентом на 30-річчя незалежності України.

Президент Володимир Зеленський закликав молодь взяти участь у масштабному всеукраїнському флешмобі Ukraine NOW та розповісти про любов до України.

Фото: president.gov.ua

Про це інформує пресслужба глави держави.

"Переглянув відео про нашу сучасну Україну, про молоді покоління свободи, народжені в незалежній країні. Вільні, красиві, сильні! Це та Україна, у яку я вірю. А погляньмо, в яку Україну вірить наша молодь!" - сказав президент.

У флешмобі Ukraine NOW можуть взяти участь усі охочі громадяни України віком до 30 років включно.

"З десятьма переможцями побачимося на День Незалежності, у 30-ту річницю України", - додав Володимир Зеленський.

Правила участі:

  • записати ролик тривалістю до однієї хвилини, у якому поділитися своїми успіхами, розказати та показати, що означає саме для тебе бути українцем і як ти змінюєш життя країни на краще;
  • розмістити відео на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook чи Instagram або надіслати на адресу: ukrainenow.videos@gmail.com;
  • у дописі тегнути сторінку @UkraineNOW;
  • поставити хештег #IamUkraineNow;
  • поставити "лайк" допису про конкурс та підписатися на сторінку @UkraineNOW.

Надіслати відеоролики для участі в конкурсі можна до 1 березня 2021 року. За результатами конкурсу журі обере 10 переможців. Вони отримають можливість зустрітися та поспілкуватися на найважливіші теми з президентом у день 30-ї річниці незалежності України.

Нагадаємо, торік напередодні Дня українського прапора Зеленський запропонував українцям розфарбувати в жовто-сині кольори всю планету.

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