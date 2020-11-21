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Тимошенко заявила про друге місце "Батьківщини" на місцевих виборах

Партія завела 4205 депутата.

Тимошенко заявила про друге місце "Батьківщини" на місцевих виборах
Фото: ba.org.ua

Партія «Батьківщина» посіла друге місце на місцевих виборах та провела у ради різних рівнів 4205 депутатів. Про це повідомила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За її словами, партія поставила перед своїми депутатами на місцях конкретні завдання забезпечити людей безкоштовними тестами та ліками; відкрити та наповнити персоналом лікарні й ФАПи, які були закриті за попередньої влади. Також підтримувати малий бізнес, який постраждав від карантинних обмежень та ініціювати звернення до парламенту та президента щодо негайного запровадження страхової медицини.

Юлія Тимошенко закликала політиків припинити виборчі суперечки і, об’єднавшись у громадах, почати роботу на захист людей та інтересів країни.

«За опозиційні фракції на місцевих виборах люди віддали понад 80% голосів, а це означає, що вони вимагають зміни курсу. Вони хочуть нової політики, абсолютно нових стратегій і негайних рішень. Ми маємо всі бути партнерами в тому, щоб змінити чинну політику, щоб зробити бюджет іншим, щоб люди змогли відчути, що їхні надії не завершаться опозиційними битвами і протистояннями, а відбудеться конкретна зміна сьогоднішнього життя людей», – закликала Юлія Тимошенко.

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