Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Білорусі у зв'язку з фальсифікацією виборів й порушенням прав людини.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає пресслужба Європарламенту.

Санкції проти чинної влади Білорусі загалом запровадили сім країн. Крім України, до санкцій приєдналися Норвегія, Ісландія, Північна Македонія, Албанія, Ліхтенштейн та Чорногорія.

Проти офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У так званому чорному списку перебувають 55 представників керівництва країни, зокрема Олександр Лукашенко і силовики. Їм забороняється в’їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.