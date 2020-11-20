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У Мінську тисячі людей прийшли попрощатися з убитим Романом Бондаренком

Люди вигукують "Живе Білорусь", "Я виходжу", "Ромо, ти герой", "Не забудемо, не пробачимо".

У Мінську тисячі людей прийшли попрощатися з убитим Романом Бондаренком
Фото: TUT.BY

У Мінську, столиці Білорусі, тисячі людей прийшли попрощатися із загиблим від побоїв Романом Бондаренком.

Про це повідомляє TUT.BY

Церемонія прощання проходить в храмі Воскресіння Христового.

Фото: TUT.BY

"О 12 годині на знак пам'яті сигналять автомобілі. Люди вигукують "Живе Білорусь", "Я виходжу", "Ромо, ти герой", "Не забудемо, не пробачимо", - повідомили журналісти.

Рідні просять залишати квіти біля входу до церкви. Роман буде похований на Північному кладовищі.З усіх боків продовжують потоком йти мінчани, які хочуть попрощатися з Романом. Люди мовчки піднімають знак вікторі, більшість з біло-червоно-білими квітами. На вінках написи "Герою Білорусі".

Фото: TUT.BY

Попрощатися із загиблим прийшли православні та католицькі священники.

Фото: TUT.BY

Нагадаємо, 13 листопада у Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, на якого поруч з його власним будинком напали "люди в цивільній формі".

Напередодні ввечері до "Площі змін", біля якої жив Бондаренко, прийшли невідомі "люди в цивільному". Вони почали знімати стрічки та прапори у національних біло-червоно-білих кольорах, які використовує білоруська опозиція. Почалася бійка, в результаті якої Роман Бондаренко отримав травми. 

Після цього невідомі схопили його і посадили в мікроавтобус. Чоловіка доставили у відділок міліції, звідки його через кілька годин у важкому стані привезли в лікарню, де Романа не змогли врятувати.

Роману Бондаренко був 31 рік. За освітою він художник, але до останнього часу працював директором магазину "Острів чистоти". Є дружина. Служив у спецназі внутрішніх військ.

За словами родича загиблого, Роман раніше не мав проблем з законом. 

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