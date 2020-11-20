Патріарх Сербський Іриней помер від коронавірусу

На початку листопада його госпіталізували.

Патріарх Сербський Іриней помер у лікарні, де він проходив лікування від коронавірусу.

Про це повідомив президент Сербії Олександр Вучич у своєму Instagram.

"Для мене було честю, що Вас знав. Такі як Ви ніколи не йдуть", - написав він.

Напередодні Сербська православна церква повідомила, що стан здоров'я 90-річного патріарха Іринея погіршився. Низка ЗМІ також заявила про смерть патріарха, але згодом ці повідомлення були видалені.

Патріарх був госпіталізований на початку листопада після позитивного тесту на коронавірус. Це сталося через кілька днів після того, як він очолив богослужіння при великому скупченні народу на похоронах церковного ієрарха в Чорногорії, який помер від COVID-19.

Тоді повідомлялося, що Іриней був госпіталізований, але у нього немає симптомів захворювання і він "в цілому відчуває себе добре".

Нагадаємо, Іріней був обраний синодом СПЦ предстоятелем Сербської церкви 22 січня 2010 року. Він називав прохання України про автокефалію "богохульством розкольника".

У червні 2018 року патріарха Іринея було внесено у базу "Миротворця".