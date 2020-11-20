Велика Британія та ЄС призупинили прямі переговори щодо Brexit

Офіційні особи продовжують працювати над укладенням торгової угоди між ЄС і Великобританією віддалено.

Прямі переговори про Brexit припинені після того, як один з членів переговорної групи від ЄС отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Reuters.

Втім офіційні особи продовжують віддалено працювати над укладенням торгової угоди між ЄС і Великобританією, яка вступить в силу всього через шість тижнів.

"Команди Великобританії і ЄС домовилися поки продовжити дистанційні переговори. Переговори поновляться особисто, коли це буде визнано безпечним. Здоров'я і благополуччя наших співробітників - наш пріоритет", - заявив в четвер офіційний представник уряду Великобританії.

Міністр з європейських справ Фінляндії Тітті Туппурайнен заявив, що переговори все ще можуть бути успішними і "всеосяжна" угода буде схвалена вчасно до завершення виходу Великобританії з Європейського Союзу 31 грудня.

"Ми знаходимося на критичній стадії переговорів. ... Ми всі повинні зробити все можливе, щоб досягти угоди. Це мета ЄС. Ми хочемо мати всеосяжну збалансовану угоду з Великобританією", - сказав Туппурайнен.

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що ЄС і Британія поновлюють переговори про торгівлю після Brexit. Якщо обидві сторони не домовляться про інше, переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні. Як відомо, дедлайном для підписання нової торговельної угоди між Об’єднаним Королівством і ЄС за підсумками нових реалій після Brexit є кінець жовтня цього року.

Наприкінці вересня Палата громад парламенту Британії остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit.

На початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" вийти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.