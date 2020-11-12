Британія першою в Європі перетнула позначку в 50 тисяч смертей від коронавірусу

Британія стала п'ятою країною у світі, де було зареєстровано понад 50 000 смертей від коронавірусної хвороби - після США, Бразилії, Індії та Мексики.

Велика Британія першою в Європі перетнула позначку в 50 000 смертей від коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

Від початку епідемії COVID-19 у Британії померли 50 365 людей.

Британія стала п'ятою країною у світі, де було зареєстровано понад 50 000 смертей від коронавірусної хвороби - після США, Бразилії, Індії та Мексики.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що цифри показують, попри надії на вакцину, що "ми ще не вийшли з лісу". 11 листопада зареєстровано ще 22 950 випадків захворювання. Усього в країні на коронавірус захворіли близько 1,2 мільйона людей.

Нагадаємо, станом на ранок 12 листопада у світі зареєстрували 613 741 новий випадок коронавірусу COVID-19. Померли за добу 10 184 пацієнти. Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 52 млн.

У вересні прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про введення в країні нових обмежень, які можуть тривати протягом 6 місяців, через збільшення випадків захворювань на коронавірус. Нові заходи, за словами Джонсона, передбачають розширення списку місць, в яких є обов'язковим використання масок, посилення контролю за дотриманням карантину, а також залучення до охорони порядку військових.