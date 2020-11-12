В РФ за несплату податків заочно засудили українсько-російського бізнесмена Григоришина

Його звинуватили у несплаті до бюджету РФ майже на 1,4 млрд рублів у 2008-2010 роках.

Суд у Росії заочно засудив бізнесмена Костянтина Григоришина, який має бізнес в Україні, до чотирьох років ув'язнення за несплату податків майже на 1,4 млрд рублів.

Про це повідомляє видання "Комерсант".

За версією слідства, таку суму в 2008-2010 роках недоплатив до скарбниці підконтрольний бізнесменові російський актив – ТОВ "ПІК "Созданіє", яке займалося постачанням трансформаторів із Запоріжжя і пізніше було визнане банкрутом.

Обвинувачі впевнені, що Григоришин був бенефіціарним власником компанії і разом із гендиректором товариства Володимиром Богатирьовим придумав схему ухилення від сплати податків за допомогою фіктивних агентських договорів.

В результаті під час розслідування він був оголошений в розшук, а процес щодо нього проходив заочно. Суд відмовився задовольнити претензії податкових органів про відшкодування шкоди, запропонувавши їм самостійно звернутися з цивільним позовом. Тим часом арештоване майно олігарха - нерухомість і твори мистецтва - залишилося під забезпечувальними заходами.

Адвокати Григоришина не стали коментувати рішення суду, проте відзначили, що у них є 10 днів для подання апеляційної скарги.

Нагадаємо, у квітні 2016 року російський олігар Григоришин подав документи на отримання українського громадянства. Про намір Григоришина отримати український паспорт стало відомо після того, як суд у Росії оголосив його в розшук за несплату податків.

Григоришин почав вести бізнес в Україні у 1990-х роках, віни купував українські енергетичні активи. У 2002 році був президентом "Група "Енергетичний стандарт", у склад якої входили 40%-і пакети акцій п'яти українських обленерго. Володів 20% акцій футбольного клубу "Динамо".15 травня 2004 року відділом державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції м.Києва виконано припис Орджонікідзевського місцевого суду в накладенні арешту на пакети акцій таких підприємств: ВАТ "Запоріжтрансформатор" (88,346% статутного фонду), ВАТ "Завод малогабаритних трансформаторів" (58,702% СФ ), ВАТ "Запоріжжяобленерго" (18,673% СФ), ВАТ "Львівобленерго" (38,068% СФ), ВАТ "Сумиобленерго" (39,961% СФ), ВАТ "Полтаваобленерго" (40,027% СФ), ВАТ "Прикарпаттяобленерго" (33,777% СФ ), ВАТ "Чернігівобленерго" (40,011% СФ) і великі пакети акцій низки інших енергопостачальних компаній.

Після здійснення таких дій Костянтин Григоришин практично повністю позбувся контролю над своїми українськими активами.

З ім'ям Григоришина в Україні пов'язували мережу запорізьких аптек ЗАТ «МЕДІНТРЕЙД», ТОВ «Козацька чайка», будівельну компанію ТОВ «ЕСК», проектно-технологічний інститут «Київміськбуд», ТОВ «Ясногородська страусина ферма» і низку інших більш дрібних компаній