Рон Клайн прийняв пропозицію Байдена очолити апарат Білого дому

Раніше він був главої адміністрації за часів його віцепрезидентства.

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден, який, за підрахунками американських ЗМІ, перемагає на виборах, запропонував очолити апарат Білого дому Рону Клайну – главі адміністрації Байдена за часів його віцепрезиденства.

Клайн вважався найбільш вірогідним кандидатом на цю посаду, адже протягом багатьох років був радником Байдена. Як Пише CNN, Байден зробив офіційну заяву щодо призначення.

"Його глибокий, різносторонній досвід та вміння працювати з людьми будь-якого політичного спектур - саме те, що мені потрібно на чолі адміністрації Білого дому, коли ми протистоїмо цьому моменту кризи та знову об'єднуємо нашу країну", - заявив Джо Байден.

Клайн назвав пропозицію стати главою апарату Білого дому честю усього життя.

"Я з нетерпінням чекаю можливості допомоги йому та віцепрезиденту зібрати талановиту і різноманітну команду для роботи в Білому домі, оскільки ми беремося за абмітний план змін та будемо намагатися знищити розкол в нашій країні", - повідомив Клайн.

Нагадаємо, що переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів у всіх штатах і завершення судових справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

У суботу американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Трамп одразу заявив, що буде оскаржувати результати голосування в судах і звинуватив суперників у фальсифікаціях.