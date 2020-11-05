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Трамп хоче оскаржити результати виборів у всіх штатах, де перемагає Байден

Підставами для позовів мають стати фальсифікації та шахрайства, які нібито мали місце на виборах.

Трамп хоче оскаржити результати виборів у всіх штатах, де перемагає Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США і кандидат від республіканців Дональд Трамп збирається подавати позови проти штатів, в яких перемагає його опонент по виборчій гонці від Демократичної партії Джо Байден.

Про це Трамп написав в Twitter.

Підставами для позовів мають стати фальсифікації та шахрайства, які нібито мали місце на виборах.

"У всіх штатах, де Байдена називали переможцем, ми подамо позови щодо фальсифікацій та шахрайства. Безліч доказів - просто подивіться в ЗМІ", - повідомив Трамп.

У той же час, в штабі Байдена назвали позови за підрахунком голосів від штабу Трампа безпідставними.

Раніше штаб Трампа заявив, що подасть позови щодо голосування в Пенсільванії, Мічигані, Вісконсині та Неваді.

Нагадаємо, раніше Трамп закликав припинити підрахунок голосів на виборах.

На цей момент ситуація складається не на користь чинного президента США. Якщо суперник Трампа Джо Байден переможе у штаті Невада, він набирає необхідні для перемоги 270 голосів виборщиків.

Трамп вже неодноразово заявляв про готовність вимагати перерахунку голосів у суді. Ще до виборів ЗМІ повідомляли, що і республіканці, і демократи готувалися саме до такого сценарію і найняли спеціальні команди юристів.

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