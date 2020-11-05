Президент Косова подав у відставку після звинувачення у воєнних злочинах

Політик постав перед спецтрибуналом з розслідування воєнних злочинів у Косові, у скоєнні яких у період війни за незалежність краю від Сербії в 1998-1999 роках він підозрюється.

Президент Косова Хашим Тачі подав у відставку після офіційних звинувачень проти нього у воєнних злочинах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kosova Press.

"Тачі заявив на спеціальній пресконференції, що дотримується обіцянки і йде у відставку після винесення йому звинувачень". - йдеться в повідомленні.

Раніше президент заявляв, що подасть у відставку, якщо обвинувальний висновок Спеціальної прокуратури проти нього буде підтверджений.

Нагадаємо, у липні Тачі відвідав перше судове засідання в Гаазі. Політик постав перед спецтрибуналом з розслідування воєнних злочинів у Косові, у скоєнні яких у період війни за незалежність краю від Сербії в 1998-1999 роках він підозрюється.

У кінці червня прокуратура спецтрибуналу звинуватила Тачі і ще вісьмох представників колишньої Визвольної армії Косова (ВАК) у скоєнні жорстоких злочинів, у результаті яких постраждали сотні косовських албанців, сербів, циган і представників інших національностей, а також політичних опонентів зазначених осіб.

До того ж президент Тачі та інші підозрювані "несуть кримінальну відповідальність за близько 100 вбивств", стверджувалося в заяві прокуратури. Спецтрибунал керується косовським законодавством, але працюють у ньому міжнародні судді і прокурори.

Перші звинувачення проти ВАК й її керівництва з'явилися в доповіді Агентства з прав людини Ради Європи у 2011 році. У звіті агентства бійці ВАК звинувачувалися у скоєнні під час війни в Косові масових убивств цивільних осіб сербської національності, а також своїх політичних супротивників серед албанців.

Президент Косова звинувачення на свою адресу відкидає. За його словами, він міг зробити "політичні помилки", але не воєнні злочини.