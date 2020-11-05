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Карантин у Бельгії триватиме, поки не буде вакцини

З 1 листопада країна повернулася до суворої ізоляції.

Карантин у Бельгії триватиме, поки не буде вакцини
Фото: EPA/UPG

Карантинні обмеження у Бельгії будуть діяти до створення вакцини від коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Олександр де Кроо, повідомляє Euractiv.

"Поки не буде вакцини, нам доведеться боротися з інфекцією набагато суворіше, ніж влітку. Якщо ми хочемо побачити ефект, ми повинні чітко дати зрозуміти, що це буде тривала робота", - заявив він.

Хоча в якийсь момент показники зараження впадуть, "найбільшим завданням є те, що люди повинні дотримуватися заходів протягом тривалого періоду часу, щоб забезпечити нормалізацію ситуації в лікарнях - це займе місяці", - заявив прем'єр-міністр Бельгії.

Темпи зростання кількості нових інфекцій COVID-19 у Бельгії сповільнилися після запровадження жорсткого карантину, але наразі рано говорити про те, що друга хвиля пандемії досягла піку, заявили в уряді Бельгії.

4 листопада вперше за два місяці показники інфікування незначно впали. У період з 25 по 31 жовтня за добу було виявлено в середньому 14 235 нових випадків, що є зниженням на 4% порівняно з тижнем раніше.

Загальна кількість підтверджених випадків у Бельгії з початку пандемії становить 468 213. За останню добу виявлено 14 903 нових хворих на ковід, 205 людей померли.

Наразі Бельгія посідає 18-ту позицію у світі за кількістю інфікованих ковідом. На 19-й - Польща з 466 679 випадків від початку пандемії (+27 143 за останню добу), на 20-й - Україна з 430 467 випадків інфікування.

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