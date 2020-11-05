У Білорусі творців телеграм-каналу NEXTA звинуватили в організації протестів

Путила та Протасевича також звинувачують у підбурюванні до соціальної ворожнечі щодо представників влади і співробітників правоохоронних органів.

У Білорусі засновник телеграм-каналів Nexta і Nexta Live Степан Путило і колишній головний редактор цих видань Роман Протасевич стали обвинуваченими у кримінальній справі про організацію "масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня і тривають дотепер".

Про це 5 листопада повідомляє Слідчий комітет Білорусі.

"Крім цього, стосовно вказаних осіб порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 130 Кримінального кодексу Республіки Білорусь у зв'язку з вчиненням навмисних дій, спрямованих на підбурювання соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності, що стосується двох професійно-соціумних груп в Республіці Білорусь - представників влади та правоохоронців, з серпня по вересень поточного року за допомогою створених і керованих ними телеграм-каналів", - йдеться у повідомленні.

Слідчі вказують, що зафіксували і долучили до матеріалів кримінальної справи неодноразові факти закликів до протестів, блокування доріг, страйків, координації несанкціонованих масових заходів із зазначенням конкретних місць проведення, а також маршрутів пересування.

Нагадаємо, 20 жовтня суд Мінська визнав "екстремістським матеріалом" інформаційний канал месенджеру Telegram "NEXTA-Live" і логотип (цифровий водяний знак NEXTA). Після цього канал NEXTA змінив назву на "НEXTA".

У серпні Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала і Степана Путіла, який створив Telegram-канал NEXTA, що висвітлює події в Білорусі. У вересні головний редактор Telegram-каналу Роман Протасевич залишив проєкт.

Нині Путило і Протасевич, які живуть у Польщі, оголошені в міждержавний розшук у Білорусі та Росії.

Наприкінці вересня білоруське видання TUT.BY на три місяці позбавили статусу ЗМІ. Починаючи з 7 серпня 2020 року TUT.BY отримав чотири попередження. Претензії від відомства прийшли після матеріалів, які розповідали про фальсифікації під час виборів президента.

З 2 жовтня в Білорусі позбавили акредитації всі іноземні ЗМІ.

Після президентських виборів 9 серпня у Білорусі тривають протести. За цей час тисячі людей були затримані і побиті силовиками, щонайменше п'ять протестувальників загинули, десятки зникли. Ще наприкінці серпня Олександр Лукашенко заявляв про готовність до діалогу, але вказував, що "з вулицею за стіл переговорів не сяде". Тоді він пригрозив студентам, які беруть участь в акціях протесту, призовом до армії.