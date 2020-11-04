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Польща запроваджує суворі обмеження через COVID-19

Нові заходи будуть запроваджені у суботу і діятимуть як мінімум до 29 листопада.

Польща запроваджує суворі обмеження через COVID-19
Фото: nikvesti.com

Через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу уряд Польщі вводить нові жорсткі обмеження на території країні.

Відповідні правила представив прем'єр-міністр Матеуш Моравецькій, передає tvn24.pl.

Нові заходи будуть впроваджені у суботу (у закладах освіти - в понеділок) і діятимуть як мінімум до 29 листопада.

План заходів передбачає, що 1–3 класи перейдуть на дистанційне навчання. Музеї, кінотеатри, художні галереї будуть зачинені. Правила перебування людей у церквах та магазинах стануть жорсткішими.

Деякі магазини у торгових центрах будуть закриті. Продуктові, косметичні, медичні магазини та аптеки, а також деякі інші залишаться відкритими.

Готелі будуть доступні тільки для гостей у відрядженнях.

Моравецькій додав, що наступним рівнем обмежень після прийнятих зараз є "тільки національний карантин і повне блокування, повне припинення торгівлі, послуг, включаючи деякі заводи".

У Польщі сьогодні виявили 24,6 тис. нових захворювань на коронавірус, померли 373 людини. Це найбільший показник з початку епідемії.

Нагадаємо, уряд Литви ухвалив рішення про запровадження повторного карантину з 7 листопада. Передбачається, що обмежувальні заходи діятимуть упродовж трьох тижнів.

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