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В американському штаті Орегон декриміналізували важкі наркотики

Прийнятий законопроєкт передбачає перерозподіл податків від продажу легалізованої в штаті марихуани на програми допомоги наркозалежним.

В американському штаті Орегон декриміналізували важкі наркотики
Фото: guim.co.uk

Жителі штату Орегон на північному заході США проголосували за декриміналізацію зберігання наркотиків для особистих цілей.

Про це повідомляє The Oregonian.

Цей закон не означає, що важкі наркотики будуть дозволені до продажу. Однак люди, яких спіймають з невеликим об'ємом героїну, кокаїну, метамфетаміну, екстазі, ЛСД, псилоцибіну, метадону або оксикодону, більше не будуть вважатися кримінальними злочинцями. Вони будуть оштрафовані на 100 доларів і отримають попередження або матимуть можливість пройти медичне обстеження.

Прийнятий законопроєкт передбачає перерозподіл податків від продажу легалізованої в штаті марихуани на програми допомоги наркозалежним.

У вівторок в п'яти штатах США голосували також за легалізацію вживання марихуани: в чотирьох з них для особистого використання, в одному - для медичного. Вживання канабісу для відпочинку схвалили виборці Аризони, Монтани, Нью-Джерсі і Південної Дакоти. Жителі Міссісіпі проголосували за використання його в медичних цілях.

Нагадаємо, у грудні 2019 американський штат Іллінойс легалізував рекреаційне вживання марихуани .Особи віком 21 рік і старші зможуть легально купити до 30 г квітки марихуани, 5 г концентрату марихуани, або близько 500 г продуктів, що містять активну речовину рослини, наприклад харчових продуктів.

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