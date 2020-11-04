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Посольство США у річницю смерті Гандзюк закликало притягнути до відповідальності замовників

В Посольстві США також додали, що громадянське суспільство є критично важливою частиною будь-якої успішної демократії.

Посольство США у річницю смерті Гандзюк закликало притягнути до відповідальності замовників
Фото: ellicottvilletimes.com

Посольство США в Україні у другу річницю вбивства активістки Катерини Гандзюк закликало українську владу притягнути до відповідальності як виконавців, так і замовників нападу.

Про це повідомила пресслужба Посольства США.

"Сьогодні ми згадуємо відданість, волю та неабияку мужність Катерини Гандзюк, громадської активістки та борця з корупцією, яка померла два роки тому у цей день від ушкоджень, отриманих від нападу на неї з використанням кислоти. Ми долучаємося до тих, хто закликає владу притягнути до відповідальності як виконавців, так і замовників нападу", - йдеться в повідомленні.

В Посольстві США також додали, що її пам'ять зберігається у все більшому усвідомленні того, що громадянське суспільство є критично важливою частиною будь-якої успішної демократії.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла в лікарні. Цього ж дня поліція перекваліфікувала кримінальне провадження щодо нападу на активістку на статтю "Завершене вбивство".

За звинуваченням у нападі на Гандзюк засуджено Сергія Торбіна, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, В'ячеслава Вишневського та Микиту Грабчука. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства.Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін. .

20 січня Правоохоронці затримали колишнього помічника ексдепутата Верховної Ради Миколи Паламарчука("Блок Петра Порошенка") Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства.

27 квітня СБУ заявила про завершення досудового розслідування у справі Катерини Гандзюк за підозрами голови Херсонської ОДА Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата ОДА Олексія Левіна в організації нападу на активістку. Мангера визнали підозрюваним замовником нападу.

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