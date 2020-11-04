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Тимошенко про Марківа: якою б важкою не була боротьба за гідність, перемога неодмінно буде

Політик закликала показати, що Україна вміє захищати себе не лише від зовнішнього ворога, а й на внутрішньому фронті.

Тимошенко про Марківа: якою б важкою не була боротьба за гідність, перемога неодмінно буде
Фото: Lb.ua

"Звільнення нацгвардійця Марківа – це радісна подія, яка доводить, що якою б важкою не була боротьба за гідність людини, за незалежність України – перемога неодмінно буде". Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді.

Разом з тим вона віздзначила, що "в той час, як українські військові героїчно боронять країну, в тилу триває мародерство і квітне корупція".

«Далі так тривати не може. Лише у НАК «Нафтогаз» чітко виявлено, що 225 мільярдів виведено з України, 75 мільярдів недоотримав бюджет. Коли я зараз чую героїчні реляції про боротьбу з корупцією, я хочу запитати – де кримінальні справи? Де конкретно оголошені винні? Де Коболєв разом зі своєю зграєю і всіма, хто стоїть за іноземними наглядовими радами?» – обурилася Юлія Тимошенко.

Вона звернулася до президента з вимогою «припинити прикривати злочинців і довести, що Україна вміє захищати себе не лише від зовнішнього ворога, а й на внутрішньому фронті, очищуючи країну від корупції, до якої долучилася нова влада».

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