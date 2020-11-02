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Тимошенко пов'язує ситуацію навколо КСУ з поданням про продаж землі

Політик вважає, що суд хочуть "знести", щоб "поставити своїх маріонеток".

Тимошенко пов'язує ситуацію навколо КСУ з поданням про продаж землі
Фото: Татьяна Бондаренко

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко пов'язує ситуацію, яка сталася навколо Конституційного суду, з тим, що суд прийняв до розгляду подання про неконституційність розпродажу української сільськогосподарської землі, стратегічної власності, введення грального бізнесу в країні, створення іноземних наглядових рад у державних корпораціях. Про це вона повідомила під час брифінгу у Верховній Раді, інформує пресслужба.

«Мета влаштованої владою інформаційної кампанії – змести цей суд, залишити розпродаж землі та стратегічної власності країни в силі, а на місце чинного Конституційного Суду поставити кишенькових маріонеток, які будуть обслуговувати політику колонізації країни», - вважає Тимошенко.

При цьому вона наголосила, що «Батьківщина» завжди була та залишається прихильником електронного декларування, повного і чиновниками всіх рівнів.

«Щоб поставити всі крапки над «і», наша команда внесла три законопроєкти, які передбачають чітке введення електронного декларування на всіх рівнях чиновницької вертикалі. Ми внесли законопроєкт про відповідальність конституційних суддів за порушення закону – але не уряд мусить контролювати суди, а Вища кваліфікаційна комісія. Ми також хочемо попросити Верховну Раду негайно розглянути наш законопроєкт про кримінальну відповідальність за неправильне заповнення декларацій та незаконне збагачення. Усе це мусить бути прийнято Верховною Радою, бо не можна залишати Конституційний Суд під тиском і практично управлінням виконавчої гілки влади», – зазначила Юлія Тимошенко.

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