Президент розповів, ким треба замінити нинішній склад КСУ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішніх суддів Конституційного суду України необхідно замінити незалежними шанованими юристами.

Про це він написав у своїй статті для The Financial Times.

"Це - “суд кенгуру", і його глава знаходиться під слідством за те, що в 2018 році придбав нерухомість в окупованому Росією Криму, що є повним порушенням українського законодавства, і не повідомив про це в своїй електронній декларації. Кілька суддів цього суду також знаходяться під слідством за неповне розкриття їх активів відповідно до того ж законодавством, яке вони щойно визнали незаконним, - це надзвичайний і неприйнятний конфлікт інтересів. Не дивно, що навіть до кризи всього 2,2% населення України повністю довіряли Конституційному суду. Цих суддів необхідно замінити незалежними шанованими юристами", - написав він.

Зазначимо, що "суд кенгуру" - англійська ідіома, яка означає незаконний суд, інсценування, пародію на правосуддя. Цей вислів часто застосовується по відношенню до суду, який, формально дотримуючись процедури, виносить швидкий і заздалегідь підготовлений вирок.

До таких судів відносять проведений у 1967 році Міжнародний трибунал Рассела, метою якого було засудити війну у В'єтнамі. Хоча трибуналом були проведені дві сесії, його рішення не мали юридичної сили.

Нагадаємо, що 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні було скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування). Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Після цього президент подав до парламенту проєкт закону, що передбачає повернення відповідальності за недостовірне декларування та розпуск складу суддів КС. Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів Конституційного суду України буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.