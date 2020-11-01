Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада

За крісло міського голови змагатимуться чинний очільник міста Львова Андрій Садовий та Олег Синютка.

Другий тур виборів міського голови Львова відбудеться 22 листопада.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на керівника міської ТВК Ігоря Сліпецького.

Згідно з остаточними результатами першого туру, чинний міський голова Львова Андрій Садовий ("Об’єднання "Самопоміч") набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Олег Синютка ("Європейська солідарність") – 31,1% (70 682).

Кількість голосів між іншими кандидатами розподілилися так:

Руслан Кошулинський - 22 169 (9,75%)

Ярослав Рущишин - 10 639 (4,68%)

Ігор Зінкевич - 7 702 (3,39%);

Ігор Васюник - 6 720 (2,96%);

Юлія Гвоздович - 5 179 (2,28);

Тарас Кльофа - 3 708 (1, 63%);

Оксана Юринець - 2 269 (1,00%);

Ігор Кузьмак - 2 154 (0,95%);

Назарій Брезіцький - 1 211 ( 0,53%);

Ігор Телішевський - 1 018 (0,45%);

Остап Стахів - 826 (0,36%);

Іван Василишин - 568 (0,25%);

Наталія Ван Доеверен - 542 (0,24%);

Роман Матис - 510 (0,22%);

Юрій Бунь - 278 (0,12%).

Нагадаємо, у Луцьку також відбудеться повторне голосування за кандидатів на посаду міського голови.

В Ужгороді у першому турі на посаду міського голови претендувало три кандидати з однаковим прізвищем, серед них – чинний мер. ОПОРА підозрює, що в обласному центрі використали технологію кандидатів-“двійників”.

Центральна виборча комісія отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад і 84 сільських, селищних, міських голів.

ЦВК нагадує, що результати виборів мають бути встановлені не пізніш як на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

У Європейській мережі організацій з моніторингу заявили, що попередньо оцінюють місцеві вибори в Україні як вільні та конкурентні.