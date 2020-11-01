Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада

Другий тур виборів міського голови Львова відбудеться 22 листопада.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на керівника міської ТВК Ігоря Сліпецького.
Згідно з остаточними результатами першого туру, чинний міський голова Львова Андрій Садовий ("Об’єднання "Самопоміч") набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Олег Синютка ("Європейська солідарність") – 31,1% (70 682).
Кількість голосів між іншими кандидатами розподілилися так:
- Руслан Кошулинський - 22 169 (9,75%)
- Ярослав Рущишин - 10 639 (4,68%)
- Ігор Зінкевич - 7 702 (3,39%);
- Ігор Васюник - 6 720 (2,96%);
- Юлія Гвоздович - 5 179 (2,28);
- Тарас Кльофа - 3 708 (1, 63%);
- Оксана Юринець - 2 269 (1,00%);
- Ігор Кузьмак - 2 154 (0,95%);
- Назарій Брезіцький - 1 211 ( 0,53%);
- Ігор Телішевський - 1 018 (0,45%);
- Остап Стахів - 826 (0,36%);
- Іван Василишин - 568 (0,25%);
- Наталія Ван Доеверен - 542 (0,24%);
- Роман Матис - 510 (0,22%);
- Юрій Бунь - 278 (0,12%).
Нагадаємо, у Луцьку також відбудеться повторне голосування за кандидатів на посаду міського голови.
В Ужгороді у першому турі на посаду міського голови претендувало три кандидати з однаковим прізвищем, серед них – чинний мер. ОПОРА підозрює, що в обласному центрі використали технологію кандидатів-“двійників”.
Центральна виборча комісія отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад і 84 сільських, селищних, міських голів.
ЦВК нагадує, що результати виборів мають бути встановлені не пізніш як на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.
У Європейській мережі організацій з моніторингу заявили, що попередньо оцінюють місцеві вибори в Україні як вільні та конкурентні.