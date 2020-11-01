iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Конституционный локдаун
Конституционный локдаун
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
У "Слузі народу" назвали "безальтернативним" голосування за розпуск КСУ
У "Слузі народу" назвали "безальтернативним" голосування за розпуск КСУ
Рух вулицею Мишуги у Києві відновлено (оновлено)
Рух вулицею Мишуги у Києві відновлено (оновлено)
У Раді Європи розкритикували законопроєкт Зеленського щодо КСУ
У Раді Європи розкритикували законопроєкт Зеленського щодо КСУ
Помер Шон Коннері
Помер Шон Коннері
Суд призначив учаснику cмертельної ДТП на Майдані домашній арешт і електронний браслет (оновлено)
Суд призначив учаснику cмертельної ДТП на Майдані домашній арешт і електронний браслет (оновлено)
ГоловнаПолітика

Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада

За крісло міського голови змагатимуться чинний очільник міста Львова Андрій Садовий та Олег Синютка. 

Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада
Фото: varianty.lviv.ua

Другий тур виборів міського голови Львова відбудеться 22 листопада.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на керівника міської ТВК Ігоря Сліпецького.

Згідно з остаточними результатами першого туру, чинний міський голова Львова Андрій Садовий ("Об’єднання "Самопоміч") набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Олег Синютка ("Європейська солідарність") – 31,1% (70 682). 

Кількість голосів між іншими кандидатами розподілилися так:

  • Руслан Кошулинський - 22 169 (9,75%)
  • Ярослав Рущишин - 10 639 (4,68%)
  • Ігор Зінкевич - 7 702 (3,39%);
  • Ігор Васюник - 6 720 (2,96%);
  • Юлія Гвоздович - 5 179 (2,28);
  • Тарас Кльофа - 3 708 (1, 63%);
  • Оксана Юринець - 2 269 (1,00%);
  • Ігор Кузьмак - 2 154 (0,95%);
  • Назарій Брезіцький - 1 211 ( 0,53%);
  • Ігор Телішевський - 1 018 (0,45%);
  • Остап Стахів - 826 (0,36%);
  • Іван Василишин - 568 (0,25%);
  • Наталія Ван Доеверен - 542 (0,24%);
  • Роман Матис - 510 (0,22%);
  • Юрій Бунь - 278 (0,12%).

Нагадаємо, у Луцьку також відбудеться повторне голосування за кандидатів на посаду міського голови.

В Ужгороді у першому турі на посаду міського голови претендувало три кандидати з однаковим прізвищем, серед них – чинний мер. ОПОРА підозрює, що в обласному центрі використали технологію кандидатів-“двійників”.

Центральна виборча комісія отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад і 84 сільських, селищних, міських голів.

ЦВК нагадує, що результати виборів мають бути встановлені не пізніш як на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

У Європейській мережі організацій з моніторингу заявили, що попередньо оцінюють місцеві вибори в Україні як вільні та конкурентні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також