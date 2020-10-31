МЗС залучить іноземних партнерів для відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні

Міністерство закордонних справ має намір залучити іноземних партнерів для відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні.

Таке доручення МЗС дав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"На доручення Президента України МЗС ініціює взаємодію з міжнародними партнерами задля подолання негативних наслідків рішення Конституційного Суду та відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні", - написав він у твіттері.

Нагадаємо, 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалив рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження НАЗК.

Відповідне рішення було ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції "ОПЗЖ" від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України. У поданні до КСУ нардепи стверджували, що обов'язок декларувати майно - в тому числі чиновниками, депутатами і членами їх сімей," порушує їхні базові права, гарантовані Конституцією".

28 жовтня КС оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні 28 жовтня фактично було ліквідоване. На виконання ухвали КС НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав рішення КСУ "серйозним ударом", але зазначив, що воно не руйнує взаємодію України із західними партнерами. За його словами, задача МЗС - спільно знайти оптимальні шляхи вирішення створеної проблеми і забезпечити, щоб антикорупційна інфраструктура в Україні діяла належним чином. Ситуацію, що склалася, міністр назвав неприпустимою і висловив підтримку НАЗК.

Президент вніс у парламент проєкт закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонує припинити повноваження складу КСУ, який визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства і скасував електронне декларування.

30 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні".

Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру.