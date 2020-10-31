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Разумков: Україна потребує більшої присутності ОБСЄ на окупованому Донбасі

На цьому голова Верховної Ради наголосив під час зустрічі з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Разумков: Україна потребує більшої присутності ОБСЄ на окупованому Донбасі
Фото: пресслужба Верховної Ради

Україна потребує більшої присутності Спеціальної моніторингової місії (СММ) на неконтрольованій частині Донбасу.

На цьому наголосив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час зустрічі з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом

Разумков зазначив СММ й надалі є ключовим інструментом у розпорядженні ОБСЄ.

Очільник парламенту нагадав, що режим тиші на Донбасі було встановлено з 27 липня, проте, на жаль, сьогодні він був порушений бойовиками, в результаті чого загинули двоє українських військовослужбовців.

Разумков також зустрівся із Президентом Бундестагу Вольфґанґом Шойбле. У ході розмови він підкреслив, що партнерські відносини з Німеччиною є пріоритетним напрямом міжнародної парламентської діяльності та зовнішньої політики України. 

Голова ВРУ подякував Німеччині за постійну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, за дотримання політики невизнання окупації Криму, а також за продовження санкцій проти Російської Федерації. Зі свого боку Шойбле запевнив, що Німеччина продовжуватиме санкційну політику до тих пір, поки РФ не виконає взяті на себе зобов'язання у рамках Мінських домовленостей. 

Нагадаємо, Європейський Союз закликає владу Білорусі припинити репресії проти громадян країни та почати національний діалог, із залученням представників ОБСЄ.

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