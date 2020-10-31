Разумков: Україна потребує більшої присутності ОБСЄ на окупованому Донбасі

На цьому голова Верховної Ради наголосив під час зустрічі з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Україна потребує більшої присутності Спеціальної моніторингової місії (СММ) на неконтрольованій частині Донбасу.

На цьому наголосив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час зустрічі з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Разумков зазначив СММ й надалі є ключовим інструментом у розпорядженні ОБСЄ.

Очільник парламенту нагадав, що режим тиші на Донбасі було встановлено з 27 липня, проте, на жаль, сьогодні він був порушений бойовиками, в результаті чого загинули двоє українських військовослужбовців.

Разумков також зустрівся із Президентом Бундестагу Вольфґанґом Шойбле. У ході розмови він підкреслив, що партнерські відносини з Німеччиною є пріоритетним напрямом міжнародної парламентської діяльності та зовнішньої політики України.

Голова ВРУ подякував Німеччині за постійну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, за дотримання політики невизнання окупації Криму, а також за продовження санкцій проти Російської Федерації. Зі свого боку Шойбле запевнив, що Німеччина продовжуватиме санкційну політику до тих пір, поки РФ не виконає взяті на себе зобов'язання у рамках Мінських домовленостей.

Нагадаємо, Європейський Союз закликає владу Білорусі припинити репресії проти громадян країни та почати національний діалог, із залученням представників ОБСЄ.