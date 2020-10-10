ЄС закликав владу Білорусі до національного діалогу із залученням ОБСЄ

Європейський Союз закликає владу Білорусі припинити репресії проти громадян країни та почати національний діалог, із залученням представників ОБСЄ.

Про це йшлося у телефонній розмові глави європейської дипломатії Жозепа Борреля та міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у п’ятницю, 9 жовтня, передає DW.

Боррель підкреслив, що в Євросоюзі очікують звільнення всіх політичних в'язнів та припинення насильства та репресій стосовно громадян. Крім того, він закликав владу в Мінську поважати свободу ЗМІ та вимоги громадянського суспільства, а також почати всеосяжний національний діалог за підтримки ОБСЄ, її чинної голови Албанії та наступної - Швеції. Боррель заявив про підтримку ЄС зусиль у цьому напрямі та закликав Мінськ прийняти пропозицію про спільний візит представників ОБСЄ, Албанії та Швеції в Білорусь.

Глава європейської дипломатії також висловив повну солідарність ЄС з Польщею та Литвою, яким на вимогу Мінська довелося значно скоротити чисельність дипмісій у Білорусі. Боррель назвав вимогу білоруської сторони "необґрунтованою", а також підкреслив, що ЄС єдиний у своїй позиції стосовно ситуації в Білорусі, а спроби Мінська завдати удару по окремих європейських країнах не призведуть до послаблення єдності ЄС.

Водночас Боррель підтвердив "рішучу підтримку незалежності та суверенітету Білорусі, законних вимог білоруського народу та повагу до його прав та демократичного вибору як основоположного елементу".

Нагадаємо, що масові протести у Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Євросоюз у жовтні запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ та його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку немає.

Раніше МЗС Білорусі відкликало послів Польщі та Литви "з огляду на однозначно деструктивну діяльність з боку зазначених країн". Натомість Литві запропонували скоротити число дипломатів з 25 до 14, а Польщі - з 50 до 18. ЄС розкритикував цю вимогу.