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У Киргизстані затримали колишнього президента Атамбаєва

Його звинувачують в організації масових заворушень у Бішкеку.

У Киргизстані затримали колишнього президента Атамбаєва
Алмазбек Атамбаєв
Фото: EPA/UPG

У Киргизстані затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. Про це у суботу повідомили у пресслужба Держкомітету національної безпеки країни, передає Інтерфакс.

"10 жовтня року в результаті проведених оперативно-розшукових заходів ГКНБ спільно з Міністерством внутрішніх справ на підставі слідчого доручення в рамках кримінальної справи за фактом організації масових заворушень у Бішкеку був затриманий Алмазбек Атамбаєв", - йдеться у поширеному ДКНБ повідомленні.

Зазначено, що разом з Атамбаєвим затримані Канат Сагимбаєв і Дамір Мусакеєв. Вони обидва раніше служили в президентській охороні, Мусакеєв був її очільником. 

Раніше у суботу представниця Соціал-демократичної партії Киргизстану Кундуз Жолдубаєва повідомила, що Атамбаєва у його резиденції в передмісті Бішкека затримав спецназ.

Напередодні Атамбаєв повідомив про замах на нього. По автомобілю експрезидента стріляли бойовими кулями.

Нагадаємо, Атамбаєв був президентом у 2011-2017 роках, його змінив Сооронбай Жеенбеков. У червні 2019 року Атамбаєва засудили до 11 років і 2 місяців позбавлення волі у справі про корупцію при незаконному звільненні кримінального авторитета. 

На початку жовтня у Киргизстані пройшли вибори у парламент. З 16 партій, які брали участь у перегонах, пройшли лише чотири, із них три - провладні.

У столиці Бішкеку почалися масові заворушення, які розганяли за допомогою водометів, газу і світлошумових гранат. Протестувальники захопили будівлю парламенту і офісу президента, а також звільнили Атамбаєва з СІЗО.

У зв’язку з масовими протестами у Бішкеку 9 жовтня ввели режим надзвичайного стану. 

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