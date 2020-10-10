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Кабмін погодив вихід України ще з однієї угоди СНД

У випадку виходу з цієї угоди національні інтереси України не постраждають.

Кабмін погодив вихід України ще з однієї угоди СНД
Заседание Кабинета министров
Фото: kmu.gov.ua

Уряд погодив проєкт закону про вихід України з Угоди про співпрацю держав - учасниць СНД в боротьбі з незаконною міграцією та проєкт відповідного розпорядження Кабміну.

Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду у п’ятницю, передає "Укрінформ".

Зазначається, що вихід з цієї угоди звільнить Україну від виконання формальних зобов’язань, які випливають з цієї угоди, та сприятиме активізації процесу укладення двосторонніх угод між Україною і іншими державами.

"З огляду на неактуальність угоди, а також беручи до уваги те, що угода не застосовується на практиці, на виконання рішення РНБО від 2 травня 2018 року “Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рамка СНД”, уведеного в дію указом Президента від 19 травня 2018 року № 139, виникає необхідність виходу із зазначеної угоди", - йдеться у пояснювальній записці до документу.

У МВС зазначили, що у випадку виходу з цієї угоди національні інтереси України в стосунках з державами СНД у сфері боротьби з незаконною міграцією не постраждають.

Нагадаємо, раніше в липні президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД. 

12 серпня Кабінет Міністрів ухвалив низку урядових рішень щодо виходу України зі структур СНД.

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