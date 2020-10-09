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Найбільший лоукостер Європи зазнав збитків на $1 мільярд

EasyJet звернувся до уряду Великої Британії із проханням про додаткову фінансову допомогу.

Найбільший лоукостер Європи зазнав збитків на $1 мільярд
Фото: The Gardian

Британська авіакомпанія EasyJet вперше за 20 років своєї діяльності зазнала збитків на понад $1 мільярд через коронавірус.

Про це повідомляє The Gardian.

"Авіакомпанія заявила, що очікує збитків до оподаткування від 815 до 845 мільйонів фунтів стерлінгів за рік ( 1,05-1,09 мільярдів доларів - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Також EasyJet звернувся до уряду Великої Британії із проханням про додаткову фінансову допомогу.

В компанії зауважили, що з метою оптимізації витрат у зимовому сезоні зосередяться на прибуткових рейсах. З жовтня і до кінця року перевізник виконуватиме тільки чверть своїх рейсів.

В EasyJet додали, що пандемія коронавірусу стала найсерйознішою загрозою в історії авіації.

Нагадаємо, у вересні в ООН оцінили збитки в сфері туризму через коронавірус. Втрати індустрії туризму сягають близько $460 мільярдів.

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