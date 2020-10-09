У парламенті Данії 40 хвилин виступала невідома людина, вдаючи із себе Тихановську

У "Тихановської" нібито виникли проблеми з камерою, і тому її обличчя не було видно.

Парламент Данії повідомив, що 6 жовтня невідома людина виступала на засіданні Комітету з питань зовнішньої політики по відеозв’язку, вдаючи із себе за лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що коли почалася зустріч, у "Тихановської" нібито виникли проблеми з камерою на комп’ютері, тому її обличчя не було видно.

На зустрічі йшлося про політичну ситуацію в Білорусі і про те, як Данія може підтримати білоруський народ у його боротьбі за демократію і права людини. Зустріч тривала близько 40 хвилин. Після неї депутати зрозуміли, що щось не так, і голова завершив засідання. Коли представники комітету зв’язалися із соратниками Тихановської, ті повідомили, що вона не брала участі в такій зустрічі.

Хто саме був на зв’язку з комітетом, у данському парламенті не повідомляють, але наголошують, що під час зустрічі "не було сказано нічого, що могло б поставити під загрозу зовнішньополітичну лінію Данії".

"Я сподіваюся, що це просто грубий жарт, але це також дає привід для роздумів", - зауважив голова Комітету з питань зовнішньої політики парламенту Данії Мартін Лідегор.

Його заступник Міхаель Оструп Єнсен зазначив, що наразі не знає, хто стоїть за обманом, але вказав на ознаки російського втручання.

Надалі, за його словами, головуючий під час таких зустрічей завжди вимагатиме, щоб камера була увімкнена.

Нагадаємо, Тихановська останніми днями проводить особисті та віртуальні зустрічі з лідерами країн Євросоюзу і виступає в парламентах різних країн і органах ЄС. Вона зустрічалася з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

У Білорусі тривають масові акції протесту, які почалися після президентських виборів 9 серпня. Згідно з офіційними результатами, перемогу здобув Олександр Лукашенко. Однак опозиція звинувачує чинну владу у фальсифікації підсумків голосування. За час протестів були затримані тисячі людей, також повідомлялося про випадки катування та загиблих.

14 серпня Тихановська оголосила про створення координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі", проте в результаті всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна планує називати його на ім'я, не зазначаючи посади.