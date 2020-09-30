Меркель пообіцяла зустрітися з Тихановською найближчим часом

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель обіцяє найближчим часом зустрітися з одним з лідерів білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Про це Меркель повідомила в Бундестазі на дебатах щодо проекту федерального бюджету на 2021 рік, передає Deutsche Welle.

Тихановська, яка зараз знаходиться у Литві, повідомила через свого представника про намір приїхати в Берлін на початку майбутнього тижня. В ході цього візиту вона повинна зустрітися з Меркель. Дату та час зустрічі поки не призначено.

Меркель у своєму виступі високо оцінила мужність білоруської опозиції і, особливо, - білоруських жінок, сказавши, що вона захоплена тим, як ті безстрашно борються за демократичні свободи і вільне від корупції життя.

Канцлер заявила, що Німеччина буде і надалі боротися за демократію і права людини, і це стосується також Білорусі та відносин до Олександра Лукашенко.

"Німеччина не визнає перемоги Лукашенка на виборах. Ми закликаємо його вступити в діалог зі своїм народом без втручання з боку Сходу або Заходу. Федеральний уряд засуджує те, що щодня відбувається в Білорусі - вихолощення демократичних процедур і насильство проти опозиції", - підкреслила Меркель .

Нагадаємо, у Білорусі тривають масові акції протесту, які почалися після президентських виборів 9 серпня. Згідно з офіційними результатами, перемогу здобув Лукашенко. Опозиція звинувачує чинну владу у фальсифікації підсумків голосування. За час протестів, які тривають вже понад півтора місяці, були затримані тисячі людей, також повідомлялося про загиблих.

14 серпня Тихановська оголосила про створення координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі", в яку також увійшла нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. Однак, на початку вересня у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів КР. На волі залишилася тільки Алексієвич і член страйкому МТЗ Сергій Дилевський. Лідерка опозиційного руху Тихановська вважає, що Алексієвич не заарештують і не видворять з країни, а тиск на неї "засудять навіть ті, хто підтримують диктатуру". 28 вересня стало відомо, що Алексієвич вилетіла до Німеччини, за її словами, - у особистих справах.

29 вересня Тихановська зустрілася з президентом Франції Емануелєм Макроном у Вільнюсі. Вона попрохала його виступити посередником і виступила за проведення нових виборів в Білорусі ще в 2020 році.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна планує називати його по імені, не зазначаючи посади.