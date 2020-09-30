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Палата Громад британського парламенту схвалила законопроєкт, що знищує домовленості про Brexit

Після цього документ передадуть до Палати Лордів.

Палата Громад британського парламенту схвалила законопроєкт, що знищує домовленості про Brexit
Фото: eurointegration.com.ua

Палата Громад парламенту Британії остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit.

Про це повідомляє ВВС.

Законопроєкт, який Палата Громад підтримала 340 голосами проти 256, тепер передадуть в Палату лордів.

Уряд стверджує, що документ допоможе захистити цілісність Великої Британії.

Новий закон дозволить Британії самостійно ухвалювати рішення щодо управління переміщенням товарів через Ірландське море. Це, фактично, позбавить ЄС можливості контролювати імпорт до південної частини Ірландії та далі на спільний ринок ЄС у разі, якщо буде збережений прозорий ірландський кордон.

П'ять колишніх прем'єр-міністрів Британії - Джон Мейджор, Тоні Блер, Гордон Браун, Девід Кемерон і Тереза Мей - висловилися проти законопроєкту.

Нагадаємо, 15 вересня британський парламент попередньо схвалив законопроєкт, який порушує угоду про Brexit.

У Європейському Союзі вимагають від Великої Британії відмовитися від основних частин документа до кінця вересня, в іншому разі до кінця року не буде укладено угоду про майбутню торгівлю.

На початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" піти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

Раніше повідомлялося, що в січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.

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