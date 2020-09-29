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У Румунії мер, який помер від коронавірусу, виграв вибори

Іон Аліман помер за 10 днів до виборів.

У Румунії мер, який помер від коронавірусу, виграв вибори
Фото: Adevarul.ro

Вибори мера в румунській комуні Девеселу виграв Іон Аліман, який помер від коронавірусної інфекції COVID-19 десять днів перед тим.

Про це повідомляє румунська служба Радіо Свобода.

57-річний Іон Аліман (Ion Aliman) висувався на свій третій термін від Партії соціал-демократів (PSD). Однак незадовго до виборів він заразився коронавірусом, а 17 вересня помер від ускладнень у лікарні Бухареста.

Незважаючи на це, покійний мер утретє переміг на виборах, обігнавши двох суперників за кількістю голосів: він отримав 1020 з 1600. Після оголошення результатів виборці відвідали могилу Алімана, щоб привітати мера і вшанувати його пам'ять.

Вибори мера у Девеселу проводитимуть повторно. До цього його обов'язки виконуватиме заступник.

Перемога померлого кандидата - не перша в Румунії. У 2008 році Некулая Іваску переобрали мером міста Войнесті на північному сході країни вже після того, як він помер від хвороби печінки.

Пізніше представники виборчої комісії заявили, що переможцем став його ліберальний конкурент, Георгій Добреску.

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